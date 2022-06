MARCHÉ OCASS / Lancement du projet de pavage et de goudronnage sur ndigël du Khalife.

Ils étaient prêts à faire le boulot et à supporter tous les frais. Les commerçants du marché Ocass ne pouvaient plus supporter les affres des inondations enregistrées pendant l’hivernage. C’est alors qu’ils ont été s’entretenir avec le President de la République qui a finalement décidé de s’en charger.



Ce lundi, la pose de la première pierre a eu lieu sous la présence de l’émissaire du Khalife Général des Mourides, Serigne Ahmad Badawi Mbacké, du représentant de l’Ageroute, Khoulé Ndiaye et de l’essentiel des commerçants regroupés dans l’association ACIS.



Un geste du Chef de l’État hautement salué par Serigne Bassirou Diakhaté, porte-parole du jour et Président de ladite association.