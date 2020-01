MARCHE NIO LANK CE VENDREDI : Des étudiants s’opposent…

Dans le cadre de la manifestation du mouvement NIO LANK, des étudiants ont tenu un point de presse à l’université Cheikh Anta Diop pour attirer l’attention des responsables du COUD et inviter les autorités étatiques et les forces de l’ordre à prendre toutes leurs responsabilités face à cette situation qu’ils jugent comme risquée, sachant que ce 31 janvier coïncide avec l’anniversaire du décès de leur camarade Balla Gaye. Selon le porte-parole de ces étudiants, "la pratique de NIO LANK est ambiguë et douteuse..."