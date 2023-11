MARCHE À MBACKÉ - Une foule immense s’oppose à l’annulation des extraits de naissance des enfants nés en 2005 et régulièrement inscrits à l’état civil

Mbacké a vécu ce samedi, la plus populaire marche de son histoire. C’est une foule immense, exceptionnelle et foncièrement engagée qui a inondé les artères de la ville du plus peuplé département du Sénégal. Pères et mères de famille, membres du conseil départemental de la jeunesse, élèves, enseignants, ouvriers etc…, ont tous dit non à l’annulation des extraits de naissance aux enfants nés en 2005 et régulièrement inscrits à l’état civil de Mbacké. À cause « d’un laxisme criminel » de l’état civil qui se plaignaient en son temps d’un déficit de registre, c’est toute une génération qui risque d’être sacrifiée. Presque tous en classe de terminale, plusieurs centaines d’élèves risquent de ne pas passer le baccalauréat à moins d’accepter des jugements qui les empêcheraient de prétendre valablement à des études supérieures à l’étranger ou des concours d’envergure. Ce qui, selon les manifestants, constitue une injustice notoire pour « des enfants qui n’ont commis aucune erreur sinon que d’avoir été soumis à des autorités qui n’ont jamais été à la hauteur des tâches attendues d’elles. » Un mémorandum a été remis au préfet...