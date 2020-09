MAME ABDOUL AZIZ SY DABAKH RTA / 14 septembre 1997 / 14 septembre 2020 - 23 ans déjà... : La Ummah se souvient !

Rappeler qu'il ne s'agit point de célébrer ou de commémorer l'anniversaire de son décès, ce qui n'est pas une tradition familiale.

Le seul événement majeur commémoré de son vivant par Mame Elhadji Malick Sy rta et qui continue à être commémoré , c'est le Maouloud ou la communication de la naissance du Prophète Seydina Mohamed psl.

Mais comme la vie et l'œuvre de Mame Abdoul Aziz Dabakh sont gravées dans la mémoire collective et certains considèrent qu'il est" enterré" dans le cœur de tous les croyants tellement il était aimé et adulé de tous.



DABAKH..

DA BAKHA BAKH.

D...A..B.. A.. K.. H...

D: Défenseur de la charia et de la sunna

A: Amour profond D'ALLAH SWT et du Prophète Psl

B: Bienfaiteur de l'islam, bonté innée.

A: Apôtre de la paix, artisan infatigable de la cohésion et de la stabilité sociale, du dialogue inter et intra-religieux, aimé et adoré par tous les croyants

K: Khalife et un des continuateurs du modèle prophétique

H: Homme de DIEU, Homme de foi, Homme de valeur, homme de bien, Homme de consensus, Homme multidimensionnel, Homme de tous les temps et de toutes les époques, Homme politique au sens noble du terme sans mandat électif mais un mandat divin.qui a toujours été actif et sensible aux affaires de la cité et surtout de l'intérêt général.

Au delà de sa dimension spirituelle méconnue, il fut un citoyen modèle et un patriote accompli.

Combien de crises a-t-il anticipées et résolues tant au niveau national qu'international et même d'outre tombe ( 23 juin 2011)?



1904/ 1997: 93 ans de vie bien remplie et très utile pour toute la nation sans dissonance aucune entre ses intentions, ses propos et ses actes sincères et exemplaires.



Ce 14 septembre 2020 coïncide symboliquement avec le lancement officiel par le khalife général des tidianes Serigne Babacar Sy Mansour de l'achèvement des travaux de la grande mosquée de Tivaouane.

Vu le contexte de pandémie et dans le respect strict des recommandations édictées par les autorités et surtout éviter toute forme de rassemblement , le lancement officiel se fera en mode virtuel et sera retransmis en direct à travers les chaînes de télévision et sites internet le lundi 14 septembre à partir de 21 heures.

Pour rappel la grande mosquée a été édifiée par Mame Elhadji Malick Sy rta en 1904 à Tivaouane après avoir obtenu l'autorisation du pouvoir colonial datée du 17 février 1903.

1904 année symbolique coïncidant avec la naissance de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh mais aussi la création du village de Diaksaw, patrimoine spirituel de Mame Elhadji Malick Sy rta.

En 1979 , Mame Abdou Aziz Sy Dabakh entama l'extension de la grande mosquée de Tivaouane pour continuer l'œuvre et la mission héritées de son illustre père et de ses illustres frères.



Pour terminer , rappelons nous ce viatique de Mame Abdou qui prôna toujours à travers l'exemplarité la nécessité ou l'obligation pour tous d'oeuvrer pour que le bateau Sunugal ne chavire pas en mettant en avant l'intérêt général au dessus des intérêts partisans



Moulaye Abdoul Aziz Diop homonyme, petit-fils et aspirant disciple de Mame Dabakh