Crise politique dans la mouvance présidentielle : « Ni Diomaye ni Sonko ne sortira vainqueur de ce duel », Adama Sarr, maire de Keur Massar Nord

Invité de la RFM Matin, le maire de Keur Massar Nord, Adama Sarr, a livré son analyse de la tension politique qui oppose le président Bassirou Diomaye Faye à l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Pour le président du parti « Réformes » et ancien membre du mouvement Senegal Biñu Bëgg de Cheikh Tidiane Dièye, la priorité doit être la préservation des institutions, au-delà des ambitions individuelles.
« Personne ne sortira vainqueur de ce duel », a-t-il tranché, estimant que l’affrontement entre les deux figures du pouvoir ne profite ni à l’un ni à l’autre, et encore moins au pays. Il a appelé l’ensemble des acteurs politiques à se surpasser et à mettre la République au-dessus de tout.
Sans pour autant dévoiler ses alliances, Adama Sarr a précisé n’avoir pas encore choisi son camp, tout en se disant disponible à mettre son expérience au service de l’État si la République venait à faire appel à lui. Une posture d’équidistance assumée, qui sonne comme une main tendue aux deux camps en conflit.
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