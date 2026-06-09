Diplomatie : le nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni en visite d'amitié et de travail au Sénégal


Diplomatie : le nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni en visite d'amitié et de travail au Sénégal

Le Président de la République du Bénin, nouvellement élu,  Romuald Wadagni, a effectué ce mardi 9 juin 2026 une visite d'amitié et de travail au Sénégal, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre Dakar et Cotonou.

Arrivé aux environs de 10 heures à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, le chef de l'État béninois a été accueilli avec les honneurs par son homologue sénégalais, le Président Bassirou Diomaye Faye.

Les deux dirigeants ont d'abord eu un entretien en tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs questions d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale, les échanges économiques et financiers ainsi que les défis sécuritaires et politiques auxquels fait face l'espace ouest-africain.

Les discussions se sont ensuite poursuivies au Palais de la République où les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de consolider davantage les relations entre leurs pays.

Selon les informations communiquées, les échanges ont permis de dégager une vision commune visant à renforcer l'axe Dakar-Cotonou et à insuffler une nouvelle dynamique à l'intégration sous-régionale, notamment à travers le développement des échanges commerciaux, des investissements et des partenariats stratégiques.






Mardi 9 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Bijoux, perruques de luxe et argent liquide : À peine gracié, « Tapha » replonge pour treize appartements cambriolés à Keur Massar

Bijoux, perruques de luxe et argent liquide : À peine gracié, « Tapha » replonge pour treize appartements cambriolés à Keur Massar - 11/06/2026

Guinée: éboulement meurtrier dans une mine artisanale d'orpaillage dans le nord-est du pays

Guinée: éboulement meurtrier dans une mine artisanale d'orpaillage dans le nord-est du pays - 11/06/2026

“Les chrétiens ne peuvent pas promouvoir la guerre”: le pape tacle Donald Trump

“Les chrétiens ne peuvent pas promouvoir la guerre”: le pape tacle Donald Trump - 11/06/2026

Taïwan tire des missiles en direction de la Chine lors d’un exercice militaire

Taïwan tire des missiles en direction de la Chine lors d’un exercice militaire - 11/06/2026

Forum des Territoires de Bruxelles : Le maire Alioune Sarr reçoit le

Forum des Territoires de Bruxelles : Le maire Alioune Sarr reçoit le "trophée de la vision politique et du développement urbain." - 11/06/2026

Port de Dakar / Entre vétusté, facturation illégale et ralentissement du trafic : Les acteurs crient au naufrage

Port de Dakar / Entre vétusté, facturation illégale et ralentissement du trafic : Les acteurs crient au naufrage - 10/06/2026

MBACKÉ- Chute spectaculaire de l’antenne de la RTS à’/ Un véhicule serait en cause, les populations riveraines ne veulent plus de l’objet

MBACKÉ- Chute spectaculaire de l’antenne de la RTS à’/ Un véhicule serait en cause, les populations riveraines ne veulent plus de l’objet - 10/06/2026

‎Kandiama (Vélingara): 4 jeunes garçons meurent par noyade...

‎Kandiama (Vélingara): 4 jeunes garçons meurent par noyade... - 10/06/2026

Sénégal - l’Entretien d’Aminata Touré à RT :

Sénégal - l’Entretien d’Aminata Touré à RT : "Au-delà de la communication politique, un objet d’analyse" (Boubacar Ly) - 10/06/2026

Gouvernance territoriale : Le Sénégal accueille les maires d'Afrique du 10 au 12 juin

Gouvernance territoriale : Le Sénégal accueille les maires d'Afrique du 10 au 12 juin - 10/06/2026

Kaolack- 8 mois sans outils de travail: Les étudiants de la Promotion 13 de l’UNCHK haussent le ton…

Kaolack- 8 mois sans outils de travail: Les étudiants de la Promotion 13 de l’UNCHK haussent le ton… - 10/06/2026

Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat: Alpha Thiam prend fonction et décline sa feuille de route

Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat: Alpha Thiam prend fonction et décline sa feuille de route - 10/06/2026

Nécrologie: Dahra Djoloff en deuil avec le décès de l'ancien maire Pape Alioune Sarr

Nécrologie: Dahra Djoloff en deuil avec le décès de l'ancien maire Pape Alioune Sarr - 10/06/2026

Malick Gakou - Sonko : Les dessous d’une fusion assumée avec le Pastef

Malick Gakou - Sonko : Les dessous d’une fusion assumée avec le Pastef - 10/06/2026

Diamaguène : les révélations troublantes de deux talibés conduisent à l’arrestation d’un jeune pensionnaire de daara pour acte contre nature

Diamaguène : les révélations troublantes de deux talibés conduisent à l’arrestation d’un jeune pensionnaire de daara pour acte contre nature - 10/06/2026

[ Contribution] COUPE DU MONDE USA-CANADA-MEXIQUE 2026 : QUAND LE SILENCE DE LA FIFA DEVIENT COMPLICITÉ

[ Contribution] COUPE DU MONDE USA-CANADA-MEXIQUE 2026 : QUAND LE SILENCE DE LA FIFA DEVIENT COMPLICITÉ - 10/06/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : la justice ferme la porte à deux demandes de liberté provisoire

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : la justice ferme la porte à deux demandes de liberté provisoire - 10/06/2026

iPhone, coffre-fort disparu et faux alibis : comment un commerçant est accusé d’avoir détourné près de 69 millions de FCFA

iPhone, coffre-fort disparu et faux alibis : comment un commerçant est accusé d’avoir détourné près de 69 millions de FCFA - 10/06/2026

Médias : APAnews franchit un nouveau cap avec le lancement d’APA360, sa plateforme de contenus visuels

Médias : APAnews franchit un nouveau cap avec le lancement d’APA360, sa plateforme de contenus visuels - 10/06/2026

Vélingara (Kolda) : La foudre tue un étudiant de 23 ans...

Vélingara (Kolda) : La foudre tue un étudiant de 23 ans... - 09/06/2026

Éducation :Sept (7) pays francophones en immersion pour la transformation des politiques éducatives

Éducation :Sept (7) pays francophones en immersion pour la transformation des politiques éducatives - 09/06/2026

Adama Sarr accuse Waly Diouf Bodiang de manœuvres contre lui dans sa commune

Adama Sarr accuse Waly Diouf Bodiang de manœuvres contre lui dans sa commune - 09/06/2026

Xi Jinping : je suis très heureux de venir à nouveau dans la belle ville de Pyongyang

Xi Jinping : je suis très heureux de venir à nouveau dans la belle ville de Pyongyang - 09/06/2026

Politique- Yoro Dia à Ousmane Sonko :

Politique- Yoro Dia à Ousmane Sonko : " Tu es de retour mais l'État qui t'avait embastillé, dompté pour te remettre sur le droit chemin de l'opposition légale après l'insurrection est tjrs là et tremblera pas". - 09/06/2026

Crise politique dans la mouvance présidentielle : « Ni Diomaye ni Sonko ne sortira vainqueur de ce duel », Adama Sarr, maire de Keur Massar Nord

Crise politique dans la mouvance présidentielle : « Ni Diomaye ni Sonko ne sortira vainqueur de ce duel », Adama Sarr, maire de Keur Massar Nord - 09/06/2026

Chambre criminelle de Thiès: 10 ans de réclusion criminelle requis contre 4 personnes pour vol de bétail

Chambre criminelle de Thiès: 10 ans de réclusion criminelle requis contre 4 personnes pour vol de bétail - 09/06/2026

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Hinton alerte sur la fin de l’humanité

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Hinton alerte sur la fin de l’humanité - 09/06/2026

Double menton, laser et complications : la chute d’une l’esthéticienne star des réseaux sociaux

Double menton, laser et complications : la chute d’une l’esthéticienne star des réseaux sociaux - 09/06/2026

TikTok, accusations et garde à vue : Après la plainte de Sokhna Aïda Diallo, Oustaz Assane Touré passe la nuit en garde à vue

TikTok, accusations et garde à vue : Après la plainte de Sokhna Aïda Diallo, Oustaz Assane Touré passe la nuit en garde à vue - 09/06/2026

Jaxaay : un gendarme suit sa nièce jusqu’à une auberge et fait arrêter son présumé agresseur

Jaxaay : un gendarme suit sa nièce jusqu’à une auberge et fait arrêter son présumé agresseur - 09/06/2026

RSS Syndication