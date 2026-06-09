Diplomatie : le nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni en visite d'amitié et de travail au Sénégal

Le Président de la République du Bénin, nouvellement élu, Romuald Wadagni, a effectué ce mardi 9 juin 2026 une visite d'amitié et de travail au Sénégal, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre Dakar et Cotonou.



Arrivé aux environs de 10 heures à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, le chef de l'État béninois a été accueilli avec les honneurs par son homologue sénégalais, le Président Bassirou Diomaye Faye.



Les deux dirigeants ont d'abord eu un entretien en tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs questions d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale, les échanges économiques et financiers ainsi que les défis sécuritaires et politiques auxquels fait face l'espace ouest-africain.



Les discussions se sont ensuite poursuivies au Palais de la République où les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de consolider davantage les relations entre leurs pays.



Selon les informations communiquées, les échanges ont permis de dégager une vision commune visant à renforcer l'axe Dakar-Cotonou et à insuffler une nouvelle dynamique à l'intégration sous-régionale, notamment à travers le développement des échanges commerciaux, des investissements et des partenariats stratégiques.

