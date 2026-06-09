Politique- Yoro Dia à Ousmane Sonko : " Tu es de retour mais l'État qui t'avait embastillé, dompté pour te remettre sur le droit chemin de l'opposition légale après l'insurrection est tjrs là et tremblera pas".

Dans un post sur X, Yoro Dia, a tenu à apporter la réplique à Ousmane Sonko, suite à sa sortie à Dakar Arèna.
" Tu es de retour mais l'État qui t'avait embastillé, dompté pour te remettre sur le droit chemin de l'opposition légale après l'insurrection est tjrs là et tremblera pas", a-t-il réagi.
" Combien de points de croissance nous a coûtés cet aventurier ambigu? Opposant nihiliste et PM incompétent", a-t-il conclu.
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