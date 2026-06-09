Chambre criminelle de Thiès: 10 ans de réclusion criminelle requis contre 4 personnes pour vol de bétail

Les faits remontent en 2021 au village de Palméo, non loin de Ngaye. À la Brigade de la gendarmerie, un propriétaire de bétail a déclaré avoir été victime de vol( 4 bœufs, au total). Et vers les coups de 10 heures, 4 jeunes et un chauffeur ont été interpellés près d'une station services à Thiès embarquant des bœufs dans un véhicule de transport.

Devant la barre, les mis en cause ont nié catégoriquement les faits en déclarant avoir été contacté par un certain Adama( le présumé voleur) pour l'aider à transporter le bétail à Thiès. Répondant aux interrogations du juge et du procureur, ces derniers ont martelé avoir été simplement engagés pour le transport du bétail en raison de 5.000 Fcfa par personne. Et qu'au moment de leurs interpellations, le sieur Adama avait réussi à prendre la poudre d’escampette et le chauffeur qui avait aidé à convoyer le bétail, avait bénéficié d'une liberté provisoire avant de disparaître plus tard dans la nature parce que ne s'étant pas présenté à la barre le jour du jugement.

La défense qui a balayé d'un revers de main les accusations, a sollicité l'acquittement purement et simplement des 4 prévenus en démontant une par une les différentes infractions dont l'association de malfaiteurs, le vol en réunion avec moyen de locomotion et la flagrance des faits.

Le procureur quant à lui, a insisté sur la constance des faits et requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour les prévenus. Les deux autres personnes qui ont pris la fuite, ont été jugées par contumace. L'affaire a été mise en délibéré au mois de juin prochain...