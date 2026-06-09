Adama Sarr accuse Waly Diouf Bodiang de manœuvres contre lui dans sa commune

Le maire de Keur Massar Nord n’a pas limité ses sorties à la crise au sommet de l’État. Sur la Rfm ce matin, Adama Sarr a également mis en cause Waly Diouf Bodiang, qu’il accuse d’avoir utilisé sa position dans l’appareil d’État pour envoyer des émissaires le discréditer et le combattre sur son propre terrain communal.
Adama Sarr rappelle en effet avoir longtemps cheminé aux côtés de Waly Diouf Bodiang, partageant avec lui le métier d’inspecteur des impôts, mais aussi plusieurs combats politiques dans l’opposition. Une proximité passée qui rend, selon lui, les manigances qu’il lui prête d’autant plus incompréhensibles et trahissant une ingratitude manifeste.
Visiblement blessé par ce qu’il perçoit comme un retournement, le maire de Keur Massar Nord dit ne pas reconnaître dans cet adversaire présumé l’homme qu’il a connu et côtoyé pendant des années.
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