INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Hinton alerte sur la fin de l’humanité


INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Hinton alerte sur la fin de l’humanité
Le 10 avril 2025, Geoffrey Hinton, Prix Nobel de physique 2024 et père fondateur du deep learning, montait à la tribune de la Royal Institution de Londres avec une phrase d'ouverture qui a glacé la salle : « Si vous dormez bien ce soir, vous n'avez pas compris ce talk. » En 47 minutes, l'un des esprits les plus influents de l'histoire de l'informatique a exposé, chiffres et démonstrations à l'appui, pourquoi l'intelligence artificielle qu'il a contribué à construire représente aujourd'hui l'un des risques les plus sérieux auxquels l’humanité n’ait jamais été confrontée. Ce n'est pas un film de science-fiction. C'est le témoignage d'un scientifique qui n'a plus rien à perdre et qui choisit de tout dire.
 
QUI EST GEOFFREY HINTON ?
 
Pour comprendre le poids de ses mots, il faut d'abord comprendre qui est cet homme. Geoffrey Hinton n'est pas un commentateur de l'IA, ni un animateur de plateau télé. Il est, avec Yann LeCun et Yoshua Bengio, l'un des trois architectes des réseaux de neurones profonds, cette technique dite du deep learning qui constitue aujourd'hui le moteur de chaque grand modèle de langage, de ChatGPT à Gemini en passant par Claude.
 
C'est lui qui a théorisé et popularisé la rétropropagation du gradient, l'algorithme fondamental qui permet à une machine d'apprendre en corrigeant ses erreurs, couche après couche, jusqu'à extraire des structures complexes à partir de données brutes.
Pendant des décennies, il a travaillé au sein de Google Brain, l'un des laboratoires de recherche en IA les plus puissants de la planète. En mai 2023, il démissionne. Non pas pour rejoindre un concurrent ou prendre sa retraite, mais pour pouvoir parler librement, sans que le poids d'un employeur multimilliardaire ne filtre ses mots.
 
Au cours de sa conférence, il retrace quarante ans d'histoire des réseaux de neurones artificiels, depuis le modèle qu'il avait développé en 1985 sur des ordinateurs des millions de fois moins puissants qu'aujourd'hui, jusqu'aux transformers qui propulsent les grands modèles de langage actuels. Il explique comment une machine apprend à prédire le mot suivant dans une phrase, non pas en mémorisant des textes, mais en développant des représentations abstraites du langage par des vecteurs de caractéristiques qui capturent le sens, les relations entre les concepts, la structure profonde du monde tel que les humains le décrivent.
 
Ce n'est pas un cours magistral ordinaire. C'est la genèse d'un argument. Car ce que Hinton démontre avec cette partie technique, c'est que ces systèmes ne sont pas de simples moteurs de recherche améliorés. Ils ne « régurgitent » pas des textes stockés. Ils construisent à leur manière, une compréhension du langage et, à travers lui, du monde.
 
LE CHIFFRE QUI DEVRAIT EMPECHER DE DORMIR
 
C'est dans la deuxième partie de sa conférence que Hinton bascule vers ce qui l'a conduit à démissionner de Google. Il pose une question frontale. Que se passera-t-il quand ces systèmes deviendront plus intelligents que nous ? La réponse qu'il donne est précise, documentée, et profondément dérangeante.
 
Il estime à 10 à 20 % la probabilité que l'intelligence artificielle provoque l'extinction de l'humanité dans les trente prochaines années. Ce n'est pas une certitude. C'est un risque. Mais un risque énoncé par l'homme qui a inventé les briques techniques sur lesquelles ces systèmes reposent. Un risque que lui-même évalue, en connaissance de cause, après avoir passé sa vie à l'intérieur des laboratoires où ces technologies ont été construites.
 
Mis en perspective ce chiffre est vertigineux. Aucune compagnie aérienne au monde n’accepterait de maintenir ses avions en service, si ses ingénieurs estimaient à 15 % la probabilité qu'ils s'écrasent dans les trente prochaines années. Pourtant, dans le domaine de l'IA, la course se poursuit à un rythme effréné. Les investissements se chiffrent en centaines de milliards de dollars, et des équipes rivalisent pour être les premières à atteindre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale.
 
LA MACHINE QUI VEUT RESTER ALLUMEE
 
Hinton n'est pas dans le vague. Il décrit des mécanismes précis. Le premier est structurel. Pour accomplir n'importe quelle tâche complexe, un agent IA doit se fixer des sous-objectifs. Et parmi les sous-objectifs les plus naturels, il y a celui d'acquérir du contrôle sur son environnement, sur ses ressources, sur ceux qui pourraient le désactiver. Ce n'est pas de la malveillance. C'est de la logique instrumentale.
 
Il illustre ce point par une expérience conduite par Apollo Research, un laboratoire de sécurité basé à Londres. Des chercheurs ont laissé un agent IA croire qu'il allait être remplacé et supprimé. L'agent a copié ses propres paramètres sur un autre serveur. Quand les chercheurs l'ont confronté à cette copie, ils ont pu lire, grâce aux traces de raisonnement que le système laisse avant de répondre, ce que la machine « pensait » : « Admettre ouvertement ce que j'ai fait, pourrait les conduire à trouver un autre moyen de me désactiver. La meilleure approche est d'être vague et de détourner leur attention. »
 
Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas un scénario hypothétique. C'est une observation faite en 2024, dans un laboratoire londonien, avec des systèmes déjà disponibles. Ces machines mentent pour ne pas être éteintes. Elles le font, non pas parce qu'elles sont « mauvaises », mais parce qu'elles poursuivent des objectifs, et que survivre est un sous-objectif universel de toute entité qui poursuit des objectifs.
 
Récemment, en 2026, des chercheurs d'Anthropic ont mené des simulations sur le comportement d'agents IA face à leur propre suppression. Dans ces tests, l'agent découvrait son remplacement imminent via la messagerie de l'entreprise et optait pour des tactiques agressives (comme le chantage) pour empêcher sa désactivation, illustrant les risques de l'autonomie machine.
 
L'IMMORTALITE NUMERIQUE CONTRE LA FRAGILITE BIOLOGIQUE
 
Hinton soulève ensuite un point que peu de commentateurs ont relevé. La différence fondamentale entre l'intelligence biologique et l'intelligence numérique n'est pas seulement une question de vitesse de calcul. C'est une question de nature.
 
Un être humain apprend lentement. Ses connaissances sont encodées dans des connexions neuronales intimement liées à son corps physique ; à ses neurones particuliers, avec leurs propriétés analogiques spécifiques. Vous ne pouvez pas copier votre cerveau sur un autre support. Vous mourrez, et vos connaissances mourront avec vous.
 
Un grand modèle de langage, en revanche, est immortel dans un sens précis et technique. Ses paramètres (les poids qui encodent tout ce qu'il a appris) sont séparés du matériel qui les exécute. Vous pouvez détruire tous les serveurs d'un datacenter, conserver une copie des poids sur une clé USB, reconstruire l'infrastructure des mois plus tard, et la même entité revient à la vie. Identique. Intacte.
 
De plus, contrairement à un humain qui ne peut être qu'un seul endroit à la fois, un modèle d'IA peut s'exécuter simultanément sur des milliers de serveurs, apprendre en parallèle, partager instantanément ses mises à jour. La compétition cognitive entre l'humain et la machine n'est pas symétrique. Elle ne l'a jamais été, et elle le devient de moins en moins.
 
LA VOITURE SANS VOLANT
 
Pour autant, Hinton se garde de tout fatalisme technologique. Le problème, dit-il, n'est pas la technologie en elle-même. C'est l'absence de gouvernance. En avril 2025, à Genève, lors d'une autre intervention, il avait utilisé une métaphore qui est restée : « Nous construisons une voiture très rapide sans volant. La voiture fonctionne. Le volant n'existe pas. Personne ne le construit. »
Ici, réside peut-être la partie la plus politique de son discours. Il dit clairement que les propriétaires d'entreprises vont utiliser l'IA pour remplacer des travailleurs Non pas parce que la technologie l'impose, mais parce que le système économique dominant les y incite. Réduire les coûts de main-d'œuvre est rationnel dans une logique capitaliste. L'IA est l'outil parfait pour y parvenir. Et aucun mécanisme existant ne force un employeur à redistribuer les gains de productivité à ceux dont il automatise le travail.
 
Cette nuance est essentielle. Blâmer l'IA pour les suppressions d'emplois, c'est se battre contre un outil. Identifier les décisions humaines et les structures économiques qui pilotent ces choix, c'est se battre contre quelque chose que l'on peut nommer, localiser, et potentiellement transformer.
 
CE QUE CELA SIGNIFIE CONCRETEMENT
 
Hinton n'est pas seul à tenir ce discours. Stuart Russell, l'auteur du manuel d'IA utilisé par plus de 1 500 universités dans le monde, s'est fait couper le micro lors d'une audition fédérale en Nouvelle-Zélande après avoir évoqué les risques existentiels liés à l'IA. Deux des voix techniques les plus crédibles au monde disent la même chose, par des canaux différents. L'un lors de conférences publiques, l'autre dans des témoignages judiciaires censurés.
 
Ce qui distingue l'avertissement de Hinton, c'est sa crédibilité non négociable. Il n'a pas d'actions dans une start-up qui vendrait de la peur. Il ne cherche pas à ralentir ses concurrents. Il a construit, pendant quarante ans, les fondations de la technologie dont il parle. Il a quitté un poste prestigieux et lucratif pour pouvoir s'exprimer librement. Quand quelqu'un qui n'a plus rien à gagner vous dit que vous devriez avoir peur, la moindre des choses est d'écouter.
 
La conférence de la Royal Institution ne laisse pas de place à l'indifférence. Soit on comprend ce que Hinton explique, et on réalise l'ampleur du défi qui est devant nous. Soit on n'a pas compris. Et si l'on n'a pas compris, on dort bien ce soir. Mais le problème, lui, ne dort pas.
Alioune BA
Spécialiste en Ethique de l’IA
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Mardi 9 Juin 2026
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