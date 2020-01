MALI : Le GSIM revendique l'attaque de Sokolo qui a coûté la vie à 20 gendarmes.

Le groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM) a revendiqué l'attaque de Sokolo ayant visé ce dimanche 26 janvier un camp de gendarmes, dans le centre du Mali. L'organisation terroriste affirme, via son organe de propagande Az Zallaqa, avoir tué 20 soldats au cours de l'attaque et en avoir capturé 03.



Le GSIM assure en outre avoir fait main basse sur 09 véhicules militaires et une importante quantité d'armes et de munitions. Pour terminer, le groupe reconnaît la mort de 03 djihadistes dans cette attaque.



Depuis quelques jours, le groupe terroriste dirigé par Iyad Ag Ghali mène des actions dans le centre du Mali, en s'appuyant sur le Front de Libération du Macina.