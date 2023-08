MAGAL 2023- Serigne Mountakha remercie le Président Sall : « C’est rare de voir un chef d’État acquérir paisiblement le pouvoir et le rendre paisiblement»

Pour sa dernière visite pré - Grand Magal en sa qualité de président de la République, Macky Sall a eu droit à des remerciements forts du Khalife Général des Mourides . Par la voix de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre , Serigne Mountakha Mbacké a fait part de son satisfecit à l’endroit de son hôte dont il reconnaît la volonté inébranlable de ne jamais se soustraire à ses recommandations et suggestions.



« Ses remerciements sont tirés de son cœur . Il dit avoir remarqué qu’il est souvent très difficile d’acquérir le pouvoir dans la paix et de le céder dans la paix. Votre décision est honorable et peut valoir des satisfactions sur l’international au Sénégal et à vous-même » dira d’emblée Cheikh Bass.



Ce dernier de poursuivre, toujours au nom du Patriarche . « Vous et lui, grâce à Dieu, entretenez une relation sincère et une estime réciproque. Celles-ci resteront à jamais valables chez lui. Il est conscient de toute la considération que vous lui vouez . Il ne passe pas un seul mois sans qu’il ne vous soumette une recommandation que vous ne manquez jamais d’exécuter. Serigne Touba sait rétribuer ceux qui œuvrent pour lui ».



Le Khalife Général profite de cette occasion solennelle pour lister les réalisations du Chef de l’État à Touba . Par la voix de son porte-parole, il ne se privera de formuler des prières nourries au profit de celui qu’il considère comme son propre fils : «il sait tout ce que vous avez fait pour cette cité. Et j’en suis témoin. En 11 ans , vous avez investi 45 milliards dans le secteur de l’assainissement. Dans le secteur de l’hydraulique, vous avez érigé 18 forages. Il y a aussi que 10 milliards ont été dépensés pour la route de la corniche. D’autres projets ont été réalisés . C’est le cas de l’autoroute Ila Touba qui a coûté 400 milliards , de l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim , de l'extension à Matlabul Fawzeini, des efforts fournis au niveau de l'Université. Pour cette Université, d’ailleurs, , c’est à moi que vous aviez demandé de dire au Khalife de vous laisser la charge de tout construire et de finir les travaux en 03-04 ans. Le Khalife a préféré laisser la possibilité aux disciples de participer. Et vous vous êtes chargé de la voirie, de l’assainissement en plus de donner dès l’entame la somme d’1 milliard . J’en oublie certainement ».



Il faut noter que Serigne Mountakha n’a pas hésité , en plein discours , de rappeler à son porte-parole certaines informations.