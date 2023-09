MAGAL 2023- Amadou Bâ ( Premier ministre) : « Je fréquente Serigne Mountakha depuis bientôt plus de 30 ans »

C’est accompagné de quelques ministres et de plusieurs de ses collaborateurs que le Premier ministre est venu à Touba rencontrer le Khalife Général des Mourides. Amadou Bâ , qui a bénéficié des prières du Patriarche, a exposé à Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre Mbacké les efforts fournis par l’État pour juguler les problèmes d’assainissement . « Nous avons construit 20 forages entre l’année dernière et cette année pour aspirer les eaux de la nappe phréatique. Le président de la République nous a demandé de venir constater de nous-mêmes l’état des lieux. Il nous a instruit de ne ménager aucun effort pour faire tout ce qu’il faut ». Amadou Bâ évoquera la question du problème de l'eau en période de Grand Magal non sans signaler que le Chef de l’État a dépêché 20 citernes pour soulager les populations. Il précise fréquenter le Patriarche depuis au moins 30 ans.