MAGAL 2020 - Voilà comment la cérémonie officielle du 18 Safar va se passer.

"En raison du contexte de la célébration du Magal de Touba, édition 2020, marqué par la pandémie de la covid 19, le comité d'organisation informe la presse nationale et internationale qu'en lieu et place de la traditionnelle cérémonie officielle, Serigne Bass Abdou Khadre fera le discours annuel du Khalife General des Mourides à partir de 13 heures à la résidence Khadimou Rassoul en présence du ministre de l'intérieur M. Aly Ngouille Ndiaye."

La précision est de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Président de la commission Culture et Communication.





En conséquence de ce qui précède, le comité d'organisation du Grand Magal de Touba mettra à la disposition de la presse un signal propre pour la retransmission de la cérémonie.