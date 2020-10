MAGAL 2020 / Les relations entre le PS et la famife Sokhna Maïmouna Mbacké Khadim Rassoul perpétuées.

De Senghor à Aminata Mbengue Ndiaye en passant par Abdou Diouf et Ousmane Tanor Dieng, quelles que soient les sensibilités qui ont traversé, parfois, la formation politique, les socialistes sont demeurés attachés à Sokhna Maï Mbacké Bintu Khadim Rassoul et à sa famille.



La visite du Président Diouf à la famille, le 04 janvier 2008 alors qu'il avait quitté le pouvoir depuis 2000, en est une parfaite illustration.



Pour cette édition 2020 du Grand magal de Touba, les leaders de ce parti se sont relayés chez Sokhna Maïmouna Mbacké.



Serigne Mbaye Thiam avec une délégation composée de plusieurs autres leaders socialistes ( Mamadou Wane, adjoint au maire des Parcelles Assainies, Mor Hann Guèye de Mbacké, Lamine Guèye, Président des Jeunes de Touba) a été le premier à débarquer jeudi. Il a été reçu par Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Président de la commission Culture et Communication du Grand Magal.



La deuxième vague sera amenée par Madame Aminata Mbengue Ndiaye qui conduisait, aussi, la délégation du Hcct à Touba. Parmi les personnalités qui l'accompagnaient au domicile de la sainte fille de Cheikh Ahmadou Bamba, on peut citer Aliou Dia des forces paysannes, ses collègues Serigne Sidy Abdou Aziz Mbacké, Serigne Bassirou Diakhaté, Mame Bounama Sall etc...



Il y avait, surtout, la doyenne Aïssatou Diawara, députée à l'Assemblée nationale. Autant ajouter que c'est tout le bureau politique du PS qui a effectué le déplacement. Un geste de reconnaissance hautement salué par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké.