Lycée de Fissel : Mouvement de contestation des parents d'élèves pour un déficit de professeurs...

Les parents d'élèves du lycée de Fissel sont très remontés contre les autorités étatiques. En cause, un déficit de professeurs fait rage dans cette localité occasionnant du coup une série de grèves du côté des apprenants.



Cette situation a ainsi fini d'agacer les parents qui ont décidé de venir à la rescousse de leurs enfants. Selon eux, en plus du manque de professeurs, l'État ne cesse d'affecter le personnel dudit lycée.



Face à la presse, ils ont interpellé les autorités étatiques et académiques sur cette situation qui, au finish, risque de compromettre l'avenir de leurs enfants...