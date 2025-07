Lutte contre les inondations : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye lance les opérations de mobilisation communautaire

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a lancé officiellement les opérations de mobilisation communautaire pour la prévention contre les inondations ce samedi matin à Diamaguène Sicap Mbao.



Cette initiative vise à sensibiliser les communautés locales et à mobiliser les acteurs concernés pour lutter contre ce phénomène qui affecte régulièrement le pays.



Le ministre a souligné l'importance d'une approche collaborative et d'une responsabilité partagée entre le gouvernement, les collectivités locales et les citoyens pour lutter efficacement contre les inondations. Il a également insisté sur la nécessité de l'anticipation, de la synergie et de la logique de résultat pour obtenir des résultats concrets.



Les opérations de curage et de nettoyage des canaux seront menées dans les grandes villes et les zones sensibles aux inondations. Le ministre a appelé les médias à jouer un rôle important dans la sensibilisation et la communication autour de cette lutte contre les inondations.



Après le lancement officiel, le ministre a effectué une visite des chantiers en finition au marché de poisson de Pikine et à Guédiawaye dans la banlieue, pour constater l'état d'avancement des travaux.



Selon Cheikh Tidiane Dièye, le gouvernement sénégalais a déjà investi des milliards de francs CFA dans des programmes de gestion des inondations, mais les résultats sont encore insuffisants. Il a souligné également la nécessité de changer d'approche et de se concentrer sur les résultats et l'efficacité.



Il informe que des opérations de mobilisation communautaire seront menées en collaboration avec les partenaires techniques et institutionnels, les collectivités locales et les communautés concernées. Le ministre a exprimé sa confiance dans la capacité des Sénégalais à relever ce défi et à trouver des solutions durables pour lutter contre les inondations partout dans le pays...