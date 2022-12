Lutte contre les inégalités: Oxfam Sénégal a investi 8 milliards FCFA en 5 ans d’activités.

8 milliards FCFA c’est l’investissement effectué à travers le programme d’Oxfam Sénégal durant les 5 dernières années, c’est ce qui ressort d’une étude de l’institution qui a reçu en visite depuis mercredi, la nouvelle directrice d’Oxfam en Afrique, Fati N’zi Hassane.



Ces dépenses ont essentiellement été injectées dans la fourniture de bons alimentaires au niveau des zones affectées par une mauvaise pluviométrie. Elles ont également servi à l’achat de matériel et d’équipements sanitaires, financé des organisations de la société civile nationale, paysannes et groupements d’intérêt économique entre autres. Ces investissements touchent également au fonctionnement du bureau d’Oxfam Sénégal. En conférence de presse, vendredi, les deux (2) directrices d’Oxfam Afrique et Sénégal ont déploré les violences faites aux femmes, notamment avec l’agression de la parlementaire Amy Ndiaye Gniby. Fati N’zi Hassane et Khar Ndiaye ont axé leur plaidoyer sur une tolérance zéro. Durant son séjour à Dakar, la direct d’Oxfam en Afrique a eu des sessions d’échanges avec les partenaires stratégiques d’Oxfam au Sénégal.