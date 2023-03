Lutte contre le réchauffement climatique et sécurité alimentaire : OFAD/Nafooré sensibilise les collectivités territoriales de Kolda (département)…

Face aux changements climatiques, le projet OFAD/Nafooré sensibilise et met à contribution les collectivités territoriales du département de Kolda. Ainsi, il s’agit pour le projet d’impliquer les élus locaux des communes et du Conseil départemental en les sensibilisant sur le rôle et la responsabilité en matière de gouvernance des ressources naturelles dans le contexte du réchauffement climatique. Cela va permettre désormais aux communes de prendre en charge dans leurs élaborations de plan de développement communal, l’aspect « changement climatique » pour mieux lutter contre le réchauffement climatique.

Dans cette optique, dira Samba Baldé, le deuxième adjoint auprès de la commune Bagadadji, « on a présenté deux thèmes importants dont le changement climatique et la sécurité alimentaire. Quant à la sécurité alimentaire, on nous a montré l’interaction existant entre le changement climatique et le rendement agricole. Ainsi, la formation nous a permis aussi de constater que plus le changement climatique se durcit, plus le rendement agricole va baisser en impactant du coup l’élevage ». En ce sens, il soutient que « c’est grâce à l’action néfaste de l’homme qu’on en est arrivé à cette situation avec la coupe de bois abusive. Aujourd’hui nous constatons que les pluies sont de plus en plus rares avec une augmentation de la chaleur. »

Il poursuit : « d’ailleurs, dans ma commune nous constatons fortement ce phénomène-là avec des conséquences à l’œil nu. C’est pourquoi, nous devons aller vite en nous orientant sur des semences adaptées à ces réalités pour assurer notre sécurité alimentaire. Dorénavant, nous allons prendre cette question en charge dans nos prochains budgets pour mieux lutter contre la déforestation. »

Pour mieux lutter contre le réchauffement climatique et l’insécurité alimentaire à Kolda, OFAD/Nafooré a misé sur les communes. Il faut rappeler que Kolda fait beaucoup les frais de la coupe abusive de bois qui a fini de déforester des milliers d’hectares, notamment dans le Médina Yoro Foula et le Vélingara. En pensant à l’approche communautaire, les collectivités territoriales conscientes du danger vont avec cette formation mieux s’armer pour protéger leur environnement.