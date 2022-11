Lutte contre le VIH/SIDA : la pandémie Covid n’a pas stoppé la lutte

En 2021, 650 000 personnes sont mortes de causes liées au VIH et 1,5 million de personnes ont été infectées par le VIH. Ainsi la lutte contre le SIDA continue au niveau international et national. Mais depuis le début de la pandémie de Covid-19, la lutte contre ce virus a baissé dans plusieurs pays.

À cet effet, le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, dans sa mission de lutte contre le VIH/SIDA qui continue de faire des victimes dans les pays, tente d’apporter une réponse efficiente en tenant compte de la pandémie de Covid-19. Ainsi, le Docteur Barnabé Gning, Directeur Général de la Santé, affirme lors de cette visite de travail à l'ANCS, que « malgré la Covid-19, le Sénégal n’a pas stoppé son programme de lutte contre le VIH/SIDA. » Ainsi, au cours des dernières années, le pays a opéré des changements significatifs dans la gestion de sa réponse, avec une plus grande responsabilisation...