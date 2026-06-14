Dépassement républicain ou clarification politique : quelle voie pour préserver la stabilité du Sénégal ?

Depuis que les divergences au sommet de l'État se sont progressivement transformées en opposition entre l'exécutif et le législatif, le Sénégal se trouve confronté au risque d'une crise institutionnelle dont les conséquences pourraient être lourdes pour la stabilité du pays, le fonctionnement des institutions et la confiance des citoyens. Face à cette situation, deux approches semblent aujourd'hui se dessiner : celle du dépassement républicain, qui invite les acteurs à transcender leurs différends au nom de l'intérêt supérieur de la Nation, et celle de la clarification politique, qui consiste à soumettre les divergences à l'arbitrage démocratique du peuple à travers des élections.



Le dépassement républicain peut être défini comme la capacité à dépasser les clivages politiques sans les nier, afin de préserver la cohésion nationale et la continuité de l'action publique. Dans le contexte actuel du Sénégal, cette démarche apparaît comme une piste sérieuse pour désamorcer les tensions et éviter une confrontation institutionnelle préjudiciable à tous. Les récentes prises de position des principaux responsables de l'État montrent d'ailleurs une volonté de maintenir le dialogue et de rechercher des compromis susceptibles de garantir la stabilité du pays.



Cette approche présente plusieurs avantages. Elle favorise l'apaisement du climat politique, réduit les risques de blocage institutionnel, rassure les partenaires économiques et sociaux et permet de concentrer les efforts sur les défis majeurs auxquels le Sénégal est confronté. Elle traduit également une certaine maturité démocratique en privilégiant la concertation et la recherche de solutions consensuelles.



Toutefois, le dépassement républicain comporte aussi des limites. Lorsque les divergences politiques sont profondes et portent sur des orientations fondamentales, leur simple mise entre parenthèses peut créer une coexistence fragile et temporaire. Les désaccords non résolus risquent alors de réapparaître à la moindre difficulté, alimentant des tensions récurrentes et une instabilité permanente. En outre, une telle démarche peut parfois être perçue comme un arrangement politique éloigné des attentes de clarification exprimées par une partie de l'opinion publique.



C'est dans cette perspective que la clarification politique apparaît comme une alternative crédible. Elle consiste à reconnaître l'existence de divergences substantielles et à les soumettre au jugement souverain du peuple. Dans une démocratie, les élections constituent en effet le moyen le plus légitime de départager des projets politiques concurrents et de dégager une majorité claire capable de gouverner avec cohérence.



La clarification politique présente plusieurs avantages. Elle renforce la légitimité des institutions en permettant aux citoyens de se prononcer directement sur les orientations proposées. Elle réduit les ambiguïtés au sein de l'appareil d'État, favorise une meilleure lisibilité de l'action publique et offre un cadre démocratique pour résoudre les conflits politiques. Une majorité clairement établie dispose ainsi de meilleures conditions pour mettre en œuvre son programme et assumer pleinement ses responsabilités devant le peuple.



Cependant, cette option n'est pas exempte de risques. Une campagne électorale dans un contexte déjà tendu peut accentuer les fractures politiques et sociales. Si elle est mal préparée ou mal encadrée, elle peut engendrer des tensions supplémentaires et fragiliser davantage le climat national. La clarification politique ne peut donc produire les effets escomptés que dans le respect des règles démocratiques, de l'État de droit et de l'esprit républicain.



En définitive, le Sénégal se trouve à la croisée des chemins. Le dépassement républicain peut constituer une solution transitoire pour préserver la stabilité et éviter une crise immédiate. Toutefois, lorsque les divergences deviennent structurelles et touchent aux choix fondamentaux de gouvernance, la clarification politique apparaît souvent comme la voie la plus durable pour neutraliser toute velléité de motion de censure, rétablir la confiance des partenaires financiers, consolider la cohérence de l'action publique et renforcer la légitimité démocratique. L'enjeu essentiel demeure alors de concilier stabilité institutionnelle et expression de la souveraineté populaire, afin que l'intérêt supérieur de la Nation continue de prévaloir sur les rivalités politiques.



La clarification politique n'étant pas, dans une nation en construction, une fin en soi, elle devrait plutôt constituer une étape décisive vers l'édification d'un pacte républicain, socle d'un sursaut national et passage obligé pour l'avènement d'un Sénégal nouveau.

C'est dans cette perspective que les divergences actuelles pourront marquer positivement et durablement la marche de notre Nation, à l'image des turbulences de la fin des années 1980 qui ont conduit à l'adoption du Code électoral, lequel a permis au Sénégal de connaître trois alternances démocratiques.



Ainsi, la crise ne trouvera sa pleine utilité que si elle débouche sur des réformes structurantes capables de renforcer durablement notre démocratie et de consolider l'unité nationale.