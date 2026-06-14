Thiès- célébration du centenaire de Me Abdoulaye Wade: " Le président Wade a profondément transformé la région de Thiès"( Ndiaga Diaw)

Le fédération du Parti Démocratique Sénégalais de Thiès a initié hier une journée d'hommage et de prières en l'honneur de l'ancien président Me Abdoulaye Wade.

Réunissant les responsabilités politiques à Thiès, les autorités religieuses et coutumières, la rencontre était aussi une occasion de rappeler l'héritage de Me Abdoulaye Wade qui " s'incarne aussi dans une vision audacieuse du développement, dans une ambition assumée pour le Sénégal et dans une confiance inébranlable dans les capacités dans notre pays".

" S'il existe une ville qui porte encore l'empreinte de cette vision, c'est bien Thiès. Durant ses 12 ans à la tête de l'État du Sénégal, le président Wade a profondément transformé notre région. Sous son impulsion, Thiès s'est affirmée comme un pôle stratégique de développement national", a déclaré Ndiaga Diaw, secrétaire général de la Fédération du PDS de Thiès.

Et de poursuivre en listant les nombreuses réalisations qui ont été faites à Thiès sous le régime de Wade. " L'Université de Thiès a été créée, renforcée et modernisée pour offrir à une notre jeunesse les moyens de son avenir. De nouveaux établissements scolaires ont vu le jour pour élargir l'accès au savoir. Les grands projets structurants qui façonnent aujourd'hui l'économie du Sénégal trouvent également leurs racines dans sa vision". " L'autoroute à péage a rapproché Thiès de Dakar et ouvert de nouvelles perspectives économiques. L'aéroport international Blaise Diagne a placé notre région au cœur des échéances internationales, le port de Ndayane fruit d'une vision anticipatrice confirmée", a-t-il énuméré.

À noter que le thème de cette journée était axé sur " Wade, l'homme, la vision et le bilan..."