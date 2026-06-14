Réformes constitutionnelles : Aminata Touré revendique la paternité des projets de loi issus du dialogue national

Au terme de la rencontre des cadres du mouvement Diomaye Président tenue ce dimanche, l’ancienne Première ministre Aminata Touré a pris la parole pour rappeler l’origine des réformes démocratiques actuellement en discussion, alors que l’Assemblée nationale s’en est saisie sous forme de propositions de loi.







Aminata Touré a tenu à replacer les choses dans leur contexte. Les projets portant sur les réformes constitutionnelles, le bulletin unique, l’inscription permanente sur les listes électorales et le financement des partis politiques ne sont pas nés dans les couloirs de l’hémicycle. Ils sont le fruit du dialogue national voulu par le président de la République, qui les a ensuite formalisés en projets de loi. « C’est né du dialogue national, encore une fois », a-t-elle insisté, comme pour couper court à toute ambiguïté sur leur genèse.







Sans animosité apparente, mais avec une clarté revendiquée, elle a commenté la décision de l’Assemblée nationale de se saisir de ces textes sous forme de propositions de loi, recourant à une image imagée : celle d’une femme sur le point d’accoucher à qui l’on arracherait le bébé. « Comme c’est le bébé du peuple, on va l’appeler bébé Sénégal », a-t-elle lâché avec un sourire, refusant de transformer la question en conflit de prérogatives.







Car l’essentiel, a-t-elle conclu, n’est pas de savoir qui tient l’enfant, mais bien que la démocratie sénégalaise en sorte renforcée et que le pays avance.

