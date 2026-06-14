Section de recherches : Thierno Alassane Sall convoqué ce lundi après les nouveaux éléments évoqués dans l'affaire ASER-AEE POWER

Le député Thierno Alassane Sall se rendra ce lundi à 16 heures à la Section de recherches, à la demande de cette institution, a écrit le concerné lui-même sur sa page Facebook. L’ancien ministre et président de la République des valeurs (Rv) déposera des éléments nouveaux reçus d’Espagne, dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant l’affaire ASER-AEE POWER .
Il s’agit de la suite d’une démarche engagée auprès du Pool judiciaire financier, à la suite de laquelle une enquête a été ouverte. L’intéressé avait déjà été entendu une première fois par les enquêteurs de la SR, lors d’une longue audition menée dans ce cadre.
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