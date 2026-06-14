Lutte contre les violences basées sur le genre : Le centre conseil ado de Kolda primé « sarbet d’or »…

L’association Santé Mobile vient de décerner le « sarbet d’or » à Babacar Sy coordonnateur du CCA pour son engagement exceptionnel contre les violences basées sur le genre et la santé des jeunes filles. À cela, il faut ajouter la défense de la dignité des filles, la gestion de l’hygiène menstruelle tout en brisant les tabous.

Dans la foulée, ces efforts ont transformé la vie de centaines de filles à travers les clubs de jeunes filles leaders. D’ailleurs, pour y arriver aussi des centaines de visites à domicile et des campagnes de sensibilisation ont été menées au Fouladou.

Le centre conseil ado et son coordonnateur ont choisi de parler là où tout le monde se tait en éduquant là où l’ignorance faisait mal. C’est pourquoi, ce Sarbët d’Or va vers toutes les filles et les femmes de Kolda qui vont à l’école la tête haute, pour toutes les mamans qui osent poser des questions, pour toute une communauté luttant pour l’équité des filles...