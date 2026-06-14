Coalition Diomaye Président : Cheikh Issa Sall appelle les cadres à conjuguer efficacité administrative et mobilisation populaire

Le Think Tank de la Coalition Du Président a tenu une rencontre exceptionnelle en présence de son Superviseur général, réunissant ses membres autour d’un thème ambitieux : « Changer de méthode, garder le cap. L’efficacité administrative comme exigence politique. » C’est dans ce cadre que Cheikh Issa Sall a pris la parole pour délivrer un message à la fois stratégique et mobilisateur.



D’entrée, il a plaidé pour un changement de posture. « Il faut un peu plus d’ouverture. Il faut qu’on soit proactifs, agressifs auprès des populations pour une bonne sensibilisation sur la vision du président de la République », a-t-il lancé, invitant les cadres présents à sortir de leur réserve pour aller davantage à la rencontre des Sénégalais. Cheikh Issa Sall a décrit la vision présidentielle comme une feuille de route fondée sur des valeurs cardinales : l’ouverture, l’éthique, le respect des autorités religieuses, le respect des populations et le respect de la parole donnée. Des vertus qui, selon lui, caractérisent profondément la manière de gouverner du chef de l’État et qui constituent le socle sur lequel repose tout effort de communication et de sensibilisation.



Conscient de l’horizon politique qui se profile, l’orateur a rappelé l’impératif électoral avec clarté. « Il nous reste trois ans pour le premier mandat », a-t-il dit, soulignant qu’il ne suffit pas de produire des résultats, encore faut-il savoir les expliquer. À ses yeux, les cadres de la coalition ont une double mission : être performants dans leurs postes au sein de l’administration, et être capables de traduire concrètement, auprès des populations, les retombées de l’action gouvernementale. « La méthode doit précéder l’action », a-t-il insisté, faisant de cette rencontre un moment de recadrage autant que de cohésion. Il a ainsi appelé l’ensemble des cadres à s’approprier pleinement les orientations définies en amont, pour en faire le fil conducteur de leur engagement quotidien.



En clôture, Cheikh Issa Sall a exprimé sa satisfaction quant à l’accueil réservé à la coalition et a lancé un appel solennel à tous les cadres du Sénégal à rejoindre les rangs. « Notre engagement est total », a-t-il affirmé, décrivant la Coalition Du Président comme un rassemblement porteur de paix, de stabilité et d’ouverture, au service d’un Sénégal développé pour toutes ses populations.