Lutte contre l’immigration irrégulière : la brigade de gendarmerie de diamniadio brise le rêve de 52 migrants !

Les hommes du commandant Diallo ont mis fin au rêve de 52 migrants qui voulaient rallier l’Europe par une pirogue. Les faits se sont déroulés hier Lundi 19 Août 2024. Les 52 candidats, dont 40 Sénégalais et 12 Guinéens (Conakry) ont été interceptés à bord d’un véhicule de type Ndiaga NDIAYE, qui devait les transporter à Rufisque où les attendaient une pirogue. Ils seront interpellés vers la sortie de Diamniadio et conduits à la brigade de gendarmerie. Ils seront libérés ce mardi, mais le chauffeur du car lui reste en détention et devra être présenté au procureur très prochainement.