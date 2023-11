Lutte avec frappe : Lac de Guiers 2 déclaré vainqueur sur Siteu par décision arbitrale !

La hiérarchie a été respectée ce dimanche soir à l’arène nationale de Pikine, entre les deux lutteurs, Siteu (16 combats, 11 victoires, 4 défaites et 1 sans verdict) et Lac de Guiers 2 (19 combats, 14 victoires, 1 défaite, 2 nuls et 1 sans verdict.) Après 20 minutes de lutte, Lac 2 s’est finalement imposé suite à une décision arbitrale (Siteu ayant été averti deux fois contre un seul pour Lac 2.) Siteu qui s’est pourtant bien défendu n’a pas eu les ressources nécessaires pour battre le puncheur du Walo. qui rentre avec la victoire.







Mansour Bâ, le promoteur à la tête de Jambar Productions peut être satisfait de la bonne tenue de son après-midi dédiée à des combats de lutte (8) avec frappe. En effet, la fête a été belle. Entre la forte mobilisation réussie par Siteu, la qualité des combats préliminaires et l’ambiance qui a prévalu dans l’arène, les amateurs ont été bien servis.



En présence de Modou Lô, l’actuel roi des arènes et de Reug Reug, tous deux venus soutenir Siteu, le combat a démarré à 21h17.



Pas de round d’observation entre les deux hommes. Très décidé, Lac 2 donne le tempo et dirige le combat. Il enchaîne les remises du poing gauche et avance sur son adversaire qui recule et sort de l’enceinte à deux reprises. L’arbitre administre deux avertissements à Siteu et siffle la pause après dix minutes écoulées.



Après cinq minutes passées à s’hydrater et à retrouver leur second souffle, les deux protagonistes reviennent dans l’enceinte. Cette fois-ci Siteu est plus offensif, il réussi à toucher Lac 2 d’un crochet long et tente de le plaquer. Lac 2 résiste, et curieusement s’est Siteu qui se retrouve chez le soigneur (Ardo), touché par la riposte du Walo Walo.



La bagarre fait rage, le KO est dans l’air. Malheureusement, après les 20 minutes prévues, pas de vainqueur par une chute. Seulement, avec deux avertissements, Siteu est déclaré perdant, Lac de Guiers remporte le drapeau du Premier ministre Amadou Bâ. Avec cette victoire, Lac 2 relance sa carrière déjà très riche et démontre qu’il peut encore tenir tête à la nouvelle génération de lutteurs.





Mouhamadou Moustapha Gaye