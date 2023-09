Lutte : Les promoteurs appuyés d’une ligne de crédit de 500 millions de francs CFA

Le Premier ministre Amadou Bâ va procéder demain au lancement officiel du mécanisme de garantie en faveur des promoteurs de lutte. Avec cette initiative émanant du président de la République, Macky Sall, il s’agira d’appuyer, avec une ligne de crédit dotée de 500 millions de FCFA, les promoteurs dans l’organisation régulière de combats afin d’asseoir une véritable économie autour de la lutte.



Pour rappel, après avoir rencontré les acteurs de la lutte et recueilli leurs préoccupations le 8 mai 2023, le Chef de l’Etat a demandé au Ministre chargé de l’Economie d’assurer la mise en place au niveau du FONGIP des lignes de garantie dédiées, lors du Conseil des Ministres du 10 mai.



Le lancement de ce mécanisme aura un impact certain pour l’avenir de la discipline car au Sénégal, pas moins de 10 000 jeunes lutteurs sont formés dans 152 écoles et écuries.