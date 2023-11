Lutte : Lac de Guiers 2, le mal-aimé de l’arène sénégalaise !

Papis comme l’appellent ses proches, reste un champion qui, au crépuscule de sa belle carrière à tenu en échec quasiment tous ses protagonistes. Au risque d’enchainer les matchs nuls et ou sans verdict, Lac 2 vend très cher sa peau. Seul le technicien, Eumeu Sène, lui a infligé son unique revers, en lutte avec frappe. Un éloquent palmarès qui ne convainc pas. L’histoire d’amour n’arrive pas à s’écrire entre le mal-aimé de l’arène et ces éternels pourfendeurs.



Rien n’y fait, en dépit de son statut de « vip », il est déjà catalogué parmi les lutteurs « ennuyant ». Un lutteur sans public, qui ne draine pas les foules. Contrairement aux ténors à l’image de Balla Gaye 2, Modou Lo, Eumeu, Ama Baldé et Cie, qui allient parfaitement, charisme, forte mobilisation, one man show et prises spéculaires. Des capacités que Lac de Guiers 2 ne semble pas avoir. Sauf que, ceci n’enlève en rien à ses qualités de lutteur confirmé et de puncheur craint par ses adversaires.



« Il n’a pas répondu aux attentes », « c’est une honte de gagner contre Siteu sur une décision arbitrale », « Lac 2 n’a rien proposé pendant 20 minutes », « aucun promoteur ne devrait lui proposer un combat » voici un petit échantillon des réactions qu’on peut facilement entendre, sur la place publique et dans les débats en ligne. Même sur le plateau de la 2stv, Siteu, le torse bombé, comme s’il avait lui-même remporter la victoire, s’est permis de narguer en direct Lac de Guiers 2. « Grand yama ndieuk yobou ci match nul, tu es le premier lutteur avec qui je concède un match nul » lance Siteu qui a un peu manqué de fair-play sur ce coup. Une manière de faire comprendre au leader de l’écurie Walo, qu’il (Siteu) ne se considère pas vaincu, malgré son visage tuméfié par les coups de poings reçus.



En toute objectivité, Lac 2 n’a pas été lâche au cours des vingt minutes de son duel contre le surprenant Siteu. Au contraire, il a fait montre d’une détermination et d’un engagement qu’on avait plus l’habitude de voir chez lui, depuis des années. A l’initiative de plusieurs actions, malgré la présumée passivité qu’on lui a injustement reprochée, il a acculé son vis-à-vis à maintes reprises, l’obligeant à sortir de l’enceinte sous la menace de ses 140 kg. « Un poids lourd comme moi ne doit pas se jeter à l’emporte-pièce face à un lutteur de 108 kg » a fait savoir Lac 2, à l’issue de son duel.



Certes, il n’y pas eu de chute spectaculaire, mais les deux protagonistes ont justifié leurs cachets. La vérité c’est que les amateurs en ont eu pour leur argent. Pour une fois, l’affiche principale a tenu en haleine les deux camps, jusqu’au bout du temps imparti. Les observateurs et pseudo spécialités de la lutte s’attendaient à une victoire nette et sans bavure sur le « petit » de Lansar. Il n’en sera rien. Mais est-ce suffisant pour se lancer dans une cabale contre la personne de Lac de Guiers 2 ? Victime de son manque de charisme, il est considéré comme le vilain petit canard de la lutte sénégalais.



D’ailleurs, il ne se prive jamais de rappeler qu’il est seul contre tous. « Beaucoup de personnes œuvrent jour et nuit pour assister à ma défaite », a souvent fustigé le champion contesté de Guédiawaye. Seul contre tous, c’est ce sentiment qui a toujours animé Papis. Un fardeau qui pèse très lourd sur ses épaules et qui l’empêche certainement de se donner à 100 % lors de ses combats de lutte.



Disons-le, Lac 2 a peut-être comme seul « défaut » le fait de ne pas être assez "marketing" et infiltré dans le monde du show-business. En effet, il faut avoir les « Link » qu’il faut pour bénéficier de quelques avantages (contrats juteux, soutien des autorités politiques, médiatisation etc). Car, il est bien de souligner qu’au-delà l’aspect sportif il y a aussi un sournois système de lobbying et de pistonnage qui gravitent autour de la lutte. Force est de constater que Lac De Giers 2 n’en fait pas partie ! Néanmoins, la logique sportive voudrait qu’on sache reconnaitre et salué un champion sur la base de ses performances (19 combats, 14 victoires, 1 defaites,2 nuls et 1 sans verdict.) Aussi défensif qu’il puisse être, Lac de Guiers 2 reste un sacré client !



Mouhamadou Moustapha GAYE