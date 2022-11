Loyer - panier de la ménagère : Mamadou Lamine Thiam affiche ses inquiétudes

Le président du groupe parlementaire Liberté-démocratie et changement, a manifesté ses préoccupations concernant la question du loyer de même que la question du pouvoir d’achat sur le panier de la ménagère. D’abord, Mamadou Lamine Thiam, estime que les mesures du gouvernement du Sénégal sont d’ordres conjoncturels. Le député libéral appelle le gouvernement, par l’intermédiaire du ministre Abdou Karim Fofana qui défend le budget du département du commerce, de la consommation et des PME, d’opter pour des mesures plus structurelles que conjoncturelles. Cela dépend d’une volonté politique de l’Etat que Mamadou Lamine Diallo invite à mettre en place des mécanismes de gestion et de conservation des produits locaux.