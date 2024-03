Louga: En terre du Ndiambour , Amadou Bâ égrène ses promesses

La coalition Benno Bokk Yaakaar se déchaîne et se déploie sur le terrain électoral pour battre campagne avec le candidat Amadou Bâ. À Louga, la capitale du Ndiambour c’est une forte mobilisation qui a été réservée au candidat de Benno qui a tout bonnement apprécié l’engagement et la détermination des jeunes, des femmes et des hommes lougatois, pour assurer une victoire au premier tour. «Vous comprendrez toute la considération et l’amour que j’ai pour le Ndiambour et ses enfants. Louga est une terre bénie. Celle de Thierno Bachir Tall et de Djily Mbaye. Des modèles de patriotisme, de générosité et d’abnégation » déclare Amadou Bâ devant l’assistance toute ouïe pour découvrir les propositions de celui qui veut succéder à Macky Sall à la tête de l’Etat.







Conscient de sa mission qui, entre autres, consiste, en cette période électorale à rassembler toutes les forces, l’ancien Premier ministre renseigne avoir échangé, en ralliant Louga, avec l’édile de la ville, Moustapha Diop. «Il a été empêché du fait de ses obligations ministérielles (Conseil des ministres) », précise t-il avant de marquer son enthousiasme sur cette terre historique de migration qu’est la région de Louga qui, par ailleurs, reste l’un des principaux territoires de départ des Sénégalais de l’extérieur. Un atout majeur sur lequel il faudra impérativement capitaliser selon le candidat Amadou Bâ, en mettant en place des instruments performants. «Notre ambition est d’aider nos fils établis à l’étranger en créant une banque nationale pour faciliter leurs transactions. Nous allons porter la durée de validité des passeports à 10 ans, augmenter la sécurité dudit document et faciliter sa délivrance ». Pour ce faire, précise le PM, la dématérialisation reste le principal levier à actionner. «Nous travaillerons à permettre aux consulats de délivrer les documents administratifs à temps aux ayant droits ».







La problématique du logement est aussi un facteur à prendre en compte selon Amadou Bâ. À ce sujet, indique-t-il « le programme des 100 000 logements leur alloue 20 unités d’habitations mais nous comptons aller plus loin ». Cette année, rappelle t-il, « la diaspora sénégalaise a contribué à hauteur de 1700 milliards FCfa soit 9,8 pour cent du PIB dans l’économie nationale.







Santé, jeunes et coût de la vie au cœur des préoccupations







Le candidat de la majorité compte doter chaque département d’un hôpital moderne avec toutes les commodités à l’image de celui édifié à Kaffrine. Face à une masse acquise à la cause du Benno, Amadou Ba a réitéré sa décision de faire la part belle aux jeunes qui, dans les cinq prochaines années, bénéficieront d’un million d’emplois.







Au moment de prendre congé de l’assistance, le PM rappelle que la réduction de la cherté du coût de la vie est un point essentiel de la politique qu’il mettra en œuvre. Ce qui, à ses yeux, est possible «grâce à la création d’emplois pour les jeunes et les femmes mais aussi par le relèvement des pensions de retraites ».







Au regard de l’accueil qui lui a été réservé, il n’est point hasardeux d’affirmer que le Ndiambour est en accord avec le choix porté sur Amadou Ba. 16 des 17 Maires du département de Louga, tout comme, les partis alliés et les mouvements de soutien ont activement participé au meeting départemental. Louga a décidé d’apporter tout son soutien à Amadou Ba pour une victoire au premier tour du scrutin pour ainsi traduire en acte la volonté affichée par Macky Sall en le choisissant parmi plusieurs candidat à la candidature de Bby.