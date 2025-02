Longue détention à la Mac de Ziguinchor : Des détenus entament une grève de la faim...

La maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor est secouée par une grève de la faim menée par six détenus. Ces prévenus, en détention prolongée sans jugement, dénoncent le retard injustifié de leurs procédures judiciaires et exigent d’être fixés sur leur sort.



Leur mouvement de protestation, déjà à son deuxième jour, met en lumière un problème récurrent dans le système judiciaire sénégalais : les longues détentions provisoires qui transforment parfois les prisons en véritables zones d’attente interminables pour des justiciables qui n’ont pas encore été jugés.

Cette grève de la faim permet d'attirer l'attention des autorités judiciaires et les organisations de défense des droits humains, qui dénoncent depuis longtemps les lenteurs et dysfonctionnements du système judiciaire.