Loi sur le littoral : le ministre rassure sur son avancée

Le ministre de l'Environnement, Alioune Ndoye, a noté que la loi sur le littoral est dans une phase quasiment achevée en terme de processus. Il laisse entendre que c'est une demande qui revient. "J'ai été sensible quand on me dit que c'est une co-construction entre le parlement et l’État. Nous allons voir comment le faire sortir. C'est comme le cas du code de l'environnement qui a tardé à sortir", affirme-t-il.