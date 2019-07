Loi sur le contenu local : une belle opportunité de relance de l’industrie nationale et sous régionale

Une pénurie de personnel et d’entrepreneurs ayant les compétences appropriées.

Une insuffisance de l'infrastructure industrielle locale.

Une incapacité des entrepreneurs locaux à présenter des soumissions concurrentielles qui répondent aux exigences de qualité, de sécurité et autres normes dans le domaine pétrolier.

A une faiblesse du tissu industriel national pour absorber toutes les activités

A une exigence de haute technicité des activités réalisées dans l’industrie pétrolière et minière

A un climat des affaires souvent peu favorable à la création et au développement des entreprises locales

Concevoir d’un Plan de développement pour les entreprises à potentiel de développement pour leur permettre d’accéder à des marchés plus importants.

Mettre en place d’un système de Monitoring pour apporter un appui-conseil pour une mise à niveau de leurs outils de production et de leurs personnels techniques, etc. ;

Assurer un suivi des retombées du secteur en matière d’emplois

La liste complète des salariés ;

Le nombre, la description des postes et la durée des recrutements ;

Le personnel national employé avec des pourcentages selon les différentes catégories (non qualifié, semi-qualifié, qualifié) ou techniciens, ingénieurs et cadres et la durée d’assignement)

Le nombre d’heures de formation données et reçues ;

Le nombre d’emplois créés ou aidés (emplois directs et induits)

Contrats conclus dans le secteur amont du pétrole et du gaz au Nigeria en 2002Le tableau ci-dessus illustre les dépenses consacrées au Nigeria au paiement des fournisseurs de services au secteur amont du pétrole et du gaz qui se sont chiffré à 2,8 milliards de dollars. Sur ce montant, les firmes étrangères ont réalisé 2,4 milliards de dollars, soit 85 % du total, cas bien même ces entreprises locales se sont arrogées plus de 57% du volume total des contrats.Ainsi, le retour d’expérience dans ces pays africains producteurs de pétrole fait ressortir :Ces inaptitudes tiennent tout à la fois de considérations macroéconomiques, mais aussi à l’échelle infra, c’est-à-dire dans l’organisation et le fonctionnement même des entreprises locales.Les causes macroéconomiques tiennent souvent :A ces causes s’ajoutent des raisons qui relèvent de considérations interne à l’entreprise locale : Méconnaissance des normes de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement, inadaptation des compétences techniques et de gestion (administration, organisation, structure financière, capitalisation), manque d’information sur les procédures d’achat de biens et de services des donneurs d’ordre de l’industrie pétrolière.Il s’avère ainsi essentielle d’asseoir cette démarche de contenu local, préalable à la conceptualisation de la Politique de Contenu Locale (PCL) en elle-même, au risque de voir les entreprises ne capter que la portion congrue de la commande des donneurs d’ordre. Il faudra identifier dès lors les entreprises locales, les informer des opportunités, les accompagner pour leur mie au niveau des standards industriels en matière de Qualité, de Management et de HSE, puis à les pré- qualifier avant d’adopter une stratégie contractuelle consistant à leur donner la préférence dans l’attribution de contrats adaptés à leurs capacités.La concertation nationale sur la mise en œuvre du contenu local présidée par le Chef de l’Etat a été sans conteste le signal pour engager le combat autour de ces enjeux de taille qui replace l’industrie au cœur des politiques de développement.La Loi 2019-4 sur le contenu local préconise la mise sur pied d’un Comité National de Suivi du Contenu Local (CNSCL) ; Il conviendra de s’affranchir des lourdeurs bureaucratiques qui ralentissent souvent la mise en œuvre des projets et programmes, et s’atteler aux tâches prioritaires suivantes :Les entreprises locales devront par la suite être incitées et accompagnées dans la conclusion de partenariats industriels, commerciaux ou financiers avec d’autres sociétés à l’étranger ou Sénégal, ou en vue de compagnonnage industriel pour la réalisation en commun de travaux qui leur sont confiés et acquérir ainsi les compétences nécessaires, grâce à ce transfert de savoir-faire.Au préalable, nous avons besoin de conduire un audit exhaustif de notre secteur industriel afin d’en cerner les atouts et faiblesses.La mise en œuvre du contenu local s’opère par le biais d’accords spécifiques, notamment lors de la conclusion des accords liés au développement de projets. L’Etat formule des obligations de contenu local aux entreprises opératrices : en termes de formation des cadres locaux, d’emploi local et de fourniture de biens et de services localement. Dans beaucoup de pays, de tels accords spécifiques sont à priori insérés dans le code pétrolier. Une loi spécifique dédiée au contenu local règlemente et organise par la suite les obligations des entreprises opératrices vis-à-vis de l’industrie locale. La loi 2019-04 sur le contenu local s’y consacre, même si son adoption par l’assemblée nationale le 24 Janvier 2019 s’est faite dans un contexte pré-électorale qui n’a pas permis d’instaurer un échange approfondi entre parties prenantes, notamment les industriels, les établissements financiers, les PME-PMI, sur les enjeux de taille et la portée du nouveau code pétrolier et de la loi sur le contenu local. L’exercice d’hier avec la concertation nationale sur la mise en œuvre du contenu local présidée par le Chef de l’Etat a été sans conteste le signal pour engager le combat autour de ces enjeux de taille, enjeux qui replacent l’industrie au cœur des politiques de développement.Plusieurs voies s’offrent aux autorités gouvernementales pour sa mise en œuvre, notamment :(RSE) : En dehors des accords spécifiques liés aux projets de développement, les entreprises opératrices font du contenu local par le biais de la RSE, pour dynamiser le secteur industriel local. Elles participent au renforcement des capacités des ressources humaines et des entreprises locales. Elles contribuent aussi à l’évolution des infrastructures des entreprises locales par des capacitations industrielles, etc.: Le Code des marchés publics du Sénégal doit être modifié afin de comporter des dispositions relatives à la préférence nationale dans l’attribution des marchés publics. Le code devrait en effet intégrer des dispositions pour les entreprises nationales afin qu’elles puissent bénéficier d’abattements pour les marchés de travaux ainsi que les offres financières pour les autres types de marché. Toutes ces dispositions réglementaires concourent à alimenter la politique de contenu local qui consiste in fine à conceptualiser la mise en œuvre du contenu local selon une stratégie intégrée de long terme.Elle comporte essentiellement une charte ou un document signé par le Représentant légal de l’entreprise (PDG, DG, Directeur, Administrateur général), la substance de la loi spécifique au contenu, compatible avec les textes en vigueurdes objectifs chiffrés en termes de fournitures locales de biens et services, de main d’œuvre locale et de nationalisation des postes de responsabilité, Des moyens, des ressources humaines et financières de mise en œuvre, notamment une équipe dédiée pour les entreprises et une structure spécifique pour l’Etat (Le comité national de Suivi du Contenu local préconisé dans la loi); Une Base de Données Nationale des fournisseurs, Des outils de suivi et évaluation.Elle définit entre autres pour l’Etat et les entreprises, un Plan de fourniture locale de biens et de services et un Plan d’emploi local pour le recrutement et la formation des ressources humaines.Le Plan de fourniture locale de biens et de services a pour objectif la maximisation des opportunités pour les fournisseurs locaux et nationaux. Il définit les quantités de biens et de services correspondant à la taille/capacité des entreprises locales identifiées et adopte une procédure d’appels d’offres intégrant le contenu local. Enfin, il met en place un Reporting relatif aux proportions et au détail des fournitures de biens et services locaux, ainsi qu’au nombre de contrats et leur taille avec les fournisseurs locauxQuant au Plan d’emploi local, recrutement et formation, il met en place une procédure de recrutement donnant la priorité aux travailleurs locaux. Il organise un Mécanisme de Reporting sur l’Approvisionnement Local (MRAL) dans le secteur du Pétrole et du Gaz comportant :Le Plan d’Emploi local, de Recrutement et de Formation, pourra s’appuyer pour une meilleure efficacité sur des pôles Régionaux de Gestion Agréés de la politique d’emploi, un Guichet Unique National de l’Information Professionnelle, Une Banque Spécialisée des PME, Une Bourse de Sous-traitance et de Partenariat (BSTP) et Un Programme d’Appui à la Création et au Développement de PME- PMI orientés dans les services et produits liés au secteur pétrolier.En son Article 59, « De l'obligation d'approvisionnement du marché local », la Loi 2019-03 portant code pétrolier du 1 février 2019 stipule :« Les produits issus de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures sont destinés, soit à la consommation locale, soit à l'exportation.Dans les conditions fixées par le contrat pétrolier, les titulaires d'autorisation exclusive d'exploitation doivent affecter, en priorité, les produits de leur exploitation à la couverture des besoins de la consommation intérieure du pays. Dans ce cas, Le prix de cession reflète le prix du marché international ». Affecter en priorité les produits les produits de leur exploitation à la couverture des besoins de la consommation intérieure du pays, donc à la production d’une énergie fiable et à moindre coût pour un développement industriel indispensable à l’atteinte de notre émergence.Dakar, 02 Juillet 201Conseiller Spécial du Président de la République