Loi sur la criminalisation de l’homosexualité : "And Samm Jikko Yi" exige un vote urgent après une "provocation étrangère"

Le collectif And Samm Jikko Yi, qui milite activement pour la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal, a tenu une conférence de presse ce samedi 17 mai à la Mosquée Inachevée de Yoff. Lors de la rencontre, le porte-parole Adama Mboup a lu un mémorandum signé par le président de l'organisation, Babacar Sylla, dans lequel le collectif réitère sa demande ferme : « Le vote immédiat d'une loi renforçant les sanctions contre les pratiques et la promotion de l'homosexualité. »



Selon le collectif, le Sénégal aurait récemment été la cible d’un acte qualifié de « provocation » impliquant des homosexuels étrangers. Cet incident a été fortement dénoncé par les intervenants. Selon eux, il serait une preuve de l’urgence de voter une loi stricte. « Le peuple sénégalais est encore sous le choc de la dernière provocation et agression menée en toute impunité par une bande d’homosexuels étrangers sur notre territoire », a déclaré Adama Mboup.



Le collectif demande à l’État d’ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur les auteurs, les éventuels complices, ainsi que les sources de financement ou de soutien à ces actions, qu’il considère comme dirigées contre « les valeurs fondamentales de la société sénégalaise ».



Le mémorandum, déposé depuis mai 2024 à la présidence et à la primature, ainsi qu’auprès des candidats à la dernière élection présidentielle, appelle à revoir l’article 319 du Code pénal. Selon les membres du collectif, cet article, bien qu’interdisant les actes homosexuels, ne condamne pas explicitement la promotion ou l'activisme LGBTQ+, ce qui laisserait un « vide juridique ».



« Il faut combler ce vide juridique de l’article 319 qui ne condamne pas la promotion des valeurs LGBTQ», a insisté Adama Mboup.



Face à certaines critiques pointant un manque d’actions concrètes, le collectif a rappelé ses initiatives passées. Il souligne avoir été à l’avant-garde du plaidoyer en faveur d’une loi plus rigoureuse et assure ne pas céder aux pressions ou manipulations politiques : « Comment, au vu de tout ce que nous venons de dire, une personne de bonne foi peut-elle prétendre qu’"And Samm Jikko Yi" n’a rien fait ? »



Ainsi, il revendique sa légitimité sociale et se positionne comme un acteur clé dans ce combat moral et culturel, tout en affirmant son indépendance de toute influence extérieure.