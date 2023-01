Logement à Dakar : Le maire Ousmane Sonko rassure les étudiants ressortissants de Ziguinchor et promet de nouvelles conditions pour renouveler le contrat avec le bailleur

«Nous ne vous abandonnerons jamais !». C’est la phrase que le maire de la commune de Ziguinchor a dit pour résumer son discours qu’il tenait ce matin pour donner sa part de vérité suite au mouvement d’humeur de quelques étudiants ressortissants de sa commune.



Ousmane Sonko a indexé l’Etat du Sénégal qu'il soupçonne dans cette affaire pour déstabiliser la mairie et mettre en mal la jeunesse Ziguinchoroise et son maire. Mais dans son discours face à la presse ce matin à son siège «Keur Maodo», Ousmane Sonko, pas sous les couleurs de son parti Pastef, rappelle ses obligations aux populations de Ziguinchor particulièrement à la communauté estudiantine.



«Nous sommes prêts à vous soutenir, mais il faut que nous revoyions le contrat avec le bailleur et mettre la gestion de l’immeuble entre les mains de personnes apolitiques. Moi-même qui vous parle, jamais je ne m'immiscerai pour des objectifs politiciens, car je ne suis pas le maire d’étudiants de Pastef, mais plutôt de tous les étudiants de Ziguinchor» rassure l’édile de la ville de Ziguinchor.



Le maire Ousmane Sonko rappelle aux étudiants de Ziguinchor que c’est un combat qui n'est pas le leur qu' ils sont en train de mener. «Ce n’est pas votre combat. Mais il faut que les anciennes pratiques cessent» dira Sonko d’un ton ferme pour avertir, dans la foulée, ses adversaires politiques.