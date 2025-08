Location du HCCT : Dibcor Faye du PS rectifie le président Bassirou Diomaye Faye

Dibcor Faye, responsable du Parti socialiste, a réagi aux propos du président Bassirou Diomaye Faye concernant la gestion immobilière du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT). Il a exprimé ses regrets face à ce qu'il considère comme des informations erronées données lors d'un moment solennel.



Des dates et des faits rectifiés

"En tant que responsable socialiste, j'ose croire que le président de la République a été induit en erreur ou s'est trompé de bonne foi", a écrit Dibcor Faye sur sa page, rectifiant plusieurs points :



"Le haut conseil a été créé en 2016 et non en 2014".

"Le siège a été fonctionnel à partir de 2019 parce que notre défunt Secrétaire Général Ousmane Tanor Dieng n'a jamais occupé les lieux".

Ces déclarations interviennent après que le président Bassirou Diomaye Faye a dénoncé le paiement continu de la location de l’immeuble du HCCT, acquis par l’État en 2014, jusqu’en 2024, pour un coût total d'environ 3 milliards de FCFA.