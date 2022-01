Locales à Kolda : Mame Boye Diao face à la presse pour parler aux koldois.

Pour ce dernier acte de la campagne, le candidat de Nay Leer a choisi après sa caravane de parler aux koldois via les radios de la place. Il s'agit pour le candidat d'exposer son programme afin de convaincre les plus indécis.



Occasion saisie par lui pour avancer : "les koldois ont le même droit à accéder aux services sociaux de base de qualité au même titre que les autres régions."



Dans la foulée, il compte mettre à contribution toutes les ressources existentielles pour stimuler le développement. À ce titre, il a pointé du doigt les questions environnementales, de l'emploi, de l'autonomisation des femmes comme des axes prioritaires.



Et dans ce dispositif, l'emploi occupe une place importante par la valorisation des produits locaux. Mais également, s'appesantir sur les aspects culturels pour faire de Kolda un hub touristique. Mieux, il faudra créer un guichet "social" à la mairie pour soutenir les couches vulnérables.



Mame Boye Diao n'a pas manqué aussi de critiquer la gestion de l'équipe municipale dans tous les secteurs d'activités.



Le candidat a abordé plusieurs questions au cours de sa prise de parole. Et dans cette panoplie de préoccupations, le développement du sport occupe une grande place dans son programme. En ce sens, il a tenté d'apporter des réponses aux préoccupations des koldois...