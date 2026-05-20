Médina : un éleveur ouvre le feu sur un présumé voleur en plein jour, l’enquête en cours

Un fait divers violent s’est produit en pleine journée dans le quartier de la Médina, à Dakar, ravivant le débat sur les actes de justice privée et l’usage des armes à feu. Selon le quotidien Libération, un éleveur a été placé en garde à vue après avoir tiré sur un jeune homme qu’il affirme avoir surpris en train de voler ses animaux.



Les faits se sont déroulés le 19 mai, aux environs de 15 heures, à proximité de la station-service située en face du centre hospitalier Abass Ndao. D’après les informations rapportées par Libération, des détonations ont attiré l’attention d’un agent de police en service dans le secteur, qui a immédiatement alerté ses collègues. Une intervention rapide a ensuite été effectuée sur les lieux.



Sur place, les forces de l’ordre ont découvert qu’un homme, identifié comme M. Tall, âgé de 48 ans et éleveur de profession (bovins, ovins et volailles), venait de faire usage d’une arme à feu contre un jeune individu. La victime, touchée à la jambe droite, a été évacuée en urgence vers une structure hospitalière pour recevoir des soins.



Toujours selon Libération, le mis en cause aurait déclaré avoir surpris le jeune homme à son domicile en train de tenter de voler ses animaux. Il affirme avoir d’abord effectué des tirs de sommation avant de viser la victime, qu’il a finalement atteinte.



La personne blessée a été identifiée comme Ibrahima Krouma, âgé de 20 ans, domicilié à la rue 25X20 dans le quartier de la Médina. Son état de santé n’a pas été précisé au moment des premières constatations.



L’éleveur, qui soutient détenir une autorisation de port d’arme, a néanmoins été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de la Médina. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires par usage d’arme à feu, selon les premiers éléments de l’enquête.



Les autorités policières ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes des faits, notamment la réalité de la tentative de vol évoquée par le mis en cause et les conditions dans lesquelles l’arme a été utilisée.