Locales à Kaolack : Ousmane Noël Dieng félicite les deux candidats de Bby et dit attendre le président Macky Sall avant de prendre une décision...

Ousmane Noël Dieng vient de se prononcer sur les choix du président Macky Sall en direction des élections locales.



Le président du mouvement " MJK/ DFS" avec qui nous avons eu un entretien téléphonique, a tenu d'abord à féliciter Pape Demba Bitèye et Mohamed Ndiaye Rahma, les candidats de Benno Bokk Yakaar à Kaolack.



M. Dieng a fait savoir qu'il ne conteste guère les choix du président Macky Sall, mais souhaite d'abord s'en ouvrir au patron de l'Apr avant que sa sensibilité puisse prendre une décision.



Ousmane Noël Dieng d'ajouter : " notre sensibilité a longtemps investi le terrain politique et travaillé depuis le début pour le compte du président Macky Sall et eu égard aux efforts consentis en terme de massification, nous croyons être en position d'être consulté pour une décision qui engage l'avenir de l'Apr, la coalition Benno Bokk Yakaar et la commune de Kaolack... "