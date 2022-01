Locales 2022 / À l’assaut des QG : « l’essentiel, c’est l’unification de Yoff dans son ensemble » (Seydina Issa Laye Samb, candidat YAW).

À Yoff, le candidat Seydina Issa Laye Samb pilote la liste de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) pour la conquête de la municipalité. Il est considéré comme le plus jeune candidat qui ambitionne de prendre les rênes de la mairie face au camp de la majorité présidentielle dirigé par le maire sortant, candidat à sa propre succession, Abdoulaye Diouf Sarr et les quelques autres protagonistes affiliés à d’autres formations politiques du village Lébou.



Dakaractu est allé à la rencontre du jeune responsable politique à la vision réunificatrice. Proche collaborateur de Khalifa Sall avec un lien étroit avec le candidat à la ville de Dakar, Barthélémy Dias, Seydina Issa Laye Samb propose un programme alternatif axé autour de trois (3) points essentiels pour le développement de Yoff. Il s’agit de la gouvernance ouverte qui entend rassembler toutes les forces vives yoffoises pour réussir la planification d’un plan d’investissement communal lequel, explique, Seydina Issa Laye Samb, n’a jamais été effectué par le maire sortant. Il s’agira ensuite de se pencher sur le développement humain, mais aussi celui urbain pour sortir la municipalité de ses difficultés latentes.



Le candidat de YAW à Yoff s’est, par ailleurs, exprimé sur les cas de violence liés à cette campagne. Il laisse entendre que le phénomène n’épargne pas la commune de Yoff et indexe la coalition BBY dans le terroir. Il alerte ainsi et invite les yoffois à militer en ce sens pour une campagne sans contrainte majeure.