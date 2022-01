Locales 2022 / À l’assaut des QG : « Le problème des 202 familles de la cité Célibataire nous a interpellé et nous comptons nous battre pour… » (Madina Touré, candidate à Mermoz/Sacrée Cœur).

Économiste de profession, Madina Touré est l’un des 10 candidats qui cherchent à briguer la municipalité de Mermoz / Sacré-Cœur. Dakaractu est parti à l’assaut de son Quartier Général (QG) sis au rond point Sacré-Cœur pour s'entretenir avec elle sur ses motivations, ses ambitions, son programme alternatif et son parcours.



La candidate de l’Union Citoyenne Bunt-bi a renseigné, à travers cette entrevue, son engagement à servir les populations de sa localité. Pour elle, le maire sortant candidat à sa propre succession, Barthélémy Dias est beaucoup plus préoccupé par la mairie de la ville de Dakar que celle de Mermoz qu'elle laissera forcément à son entourage s'il la gagnait à nouveau.



Madina Touré compte inscrire sa première action après son élection à la tête de la commune à fédérer autour d’un objectif commun de développement local toutes les tendances. Elle a également promis de s’engager en faveur des 202 familles de la cité Célibataire menacées d’expulsion de la commune et révèle en faire un combat personnel.



Le problème de l’insécurité, l’amélioration du cadre vie, la formation des jeunes sont autant d’objectifs qu’elle s’est fixés pour redonner à la municipalité son lustre d’antan...