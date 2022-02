Litige foncier : la population du village de Ngor réclame la restitution des terrains offerts à l'équipe nationale

Durant l'après-midi de la journée du vendredi, les populations de Ngor village, Almadies, Virage et alentours ont exprimé violemment leur désaccord au sujet des terrains offerts à l'équipe nationale de Football.



Ces terres que le président de la République a données en guise de récompense, seraient les leurs, selon Mamadou Ndiaye, le porte-parole du jour de leur collectif formé pour la défense de leur cause, ils ont hérité ces terres de leurs ancêtres et tous les documents sont en leur possession pour le prouver.



Et pour répondre aux affirmations de l'inspecteur des impôts et domaines qui soutient que ces terres ont été vendues à l’État, il nie tout et les invite à présenter des preuves authentiques qui confirment leurs arguments.



Ainsi, le collectif informe qu’il a un plan d'action qu’il mettra en marche juste après la célébration de l’appel du Mahdi...