Litige foncier aux P.A : les habitants de l’Unité 26 alertent sur un deal entre la Sn Hlm et la Sonatel.

Les habitants de l’unité 26 des Parcelles Assainies en veulent à la Sn Hlm et à la Sonatel. La raison est toute simple, les deux (2) sociétés nationales veulent s’accaparer d’un terrain leur appartenant et situé dans leur localité. Dénonçant un deal entre la Sn Hlm et la Sonatel, les habitants de l’unité 26 ont tenu, cet après-midi du 5 mai, un point de presse pour alerter l’opinion ainsi que les autorités sur ce différend qui les oppose aux deux (2) sociétés.

À en croire le délégué de quartier de l’unité 26 des Parcelles Assainies, Pape Abdou Gaye, la parcelle a déjà hérité d’un plan pour la construction d’un centre d’incubateur en faveur du quartier. Les habitants qui ont renseigné être en possession d’une mise à disposition depuis 2021 du terrain s’offusquent contre la Sonatel qui soutiennent-ils, a réussi à avoir elle aussi sa mise à disposition de la parcelle en question. Ils entendent se battre pour reprendre leur bien et interpellent le Chef de l’État, le Premier ministre, les ministres concernés ainsi que les élus locaux.