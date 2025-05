Litige foncier à Touba-Ndigël : Une bataille judiciaire oppose les familles de Serigne Fallou et Serigne Séllé Mbaye

Un conflit foncier majeur secoue Touba-Ndigël, près de Ndindy, autour des terres historiquement connues sous le nom de Kouthiouth. La famille de Serigne Abdou Fatah Falilou revendique la propriété de ces parcelles, tandis que la famille de Serigne Séllé Mbaye, également mouride, conteste cette légitimité.



Lors d'une déclaration à la presse ce lundi, la famille Mbacké-Mbacké a affirmé détenir un plan tracé en 1958 par l'ancien Khalife des Mourides, Serigne Fallou Mbacké Ibn Khadim Rassoul, ainsi que des documents officiels attestant que les terres appartiennent à Serigne Abdou Fatah. De son côté, la famille de Serigne Séllé Mbaye maintient que ces terres ont été découvertes et défrichées par leur ancêtre en 1914, ce qui fonde leur propre revendication.



Le litige a pris une tournure judiciaire après la destruction des installations de bornage mises en place par la famille Mbacké. Un huissier a été mandaté pour constater les dégâts, et des arrestations ont été opérées dans les rangs de la famille de Serigne Séllé Mbaye. Des membres de cette dernière accusent Serigne Khadim Mbacké Abdou Fatah de les "bousculer" et d'imposer son statut de chef religieux.



Alors que la justice est désormais saisie du dossier, les tensions restent vives entre les deux parties concernées.