Linkering (Vélingara) : un violent accident de la route provoque la colère des populations

Un grave accident de la route a causé la mort d'une personne et a fait un blessé léger dans la commune de Linkering, dans le département de Vélingara. Selon nos sources, un véhicule guinéen de type « sept places » a violemment percuté un jeune vendeur de glace qui se rendait à Médina Gounass pour s'approvisionner.



Cet incident malheureux a provoqué la colère de la population. De nombreux jeunes se sont rassemblés et ont bloqué la route avec des pneus. Les forces de défense et de sécurité sont intervenues pour rétablir l'ordre.



Pour rappel, cet axe routier est très fréquenté par les véhicules qui relient le Sénégal et la Guinée Conakry, mais aussi par ceux qui se rendent au marché hebdomadaire de Diaobé.