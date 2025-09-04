Linkering (Vélingara) : un violent accident de la route provoque la colère des populations

Un grave accident de la route a causé la mort d'une personne et a fait un blessé léger dans la commune de Linkering, dans le département de Vélingara. Selon nos sources, un véhicule guinéen de type « sept places » a violemment percuté un jeune vendeur de glace qui se rendait à Médina Gounass pour s'approvisionner.
Cet incident malheureux a provoqué la colère de la population. De nombreux jeunes se sont rassemblés et ont bloqué la route avec des pneus. Les forces de défense et de sécurité sont intervenues pour rétablir l'ordre.
Pour rappel, cet axe routier est très fréquenté par les véhicules qui relient le Sénégal et la Guinée Conakry, mais aussi par ceux qui se rendent au marché hebdomadaire de Diaobé.
Cet incident malheureux a provoqué la colère de la population. De nombreux jeunes se sont rassemblés et ont bloqué la route avec des pneus. Les forces de défense et de sécurité sont intervenues pour rétablir l'ordre.
Pour rappel, cet axe routier est très fréquenté par les véhicules qui relient le Sénégal et la Guinée Conakry, mais aussi par ceux qui se rendent au marché hebdomadaire de Diaobé.
Autres articles
-
Kaolack - Gamou : Moussa Fall de l'Aprodel annonce aux chefs religieux sa candidature à la mairie et reçoit leurs bénédictions
-
Kaolack – Gamou 2025 : 271 personnes interpellées, 294 motos et 37 véhicules immobilisés (Police)
-
Maladies de l'Etat sénégalais, diagnostics et propositions de remèdes Par Joomay Ndongo Faye
-
Déplacement du PM : Ousmane Sonko décline une invitation pour la France
-
Gamou Tivaouane 2025: La police fera face à la presse cet après-midi