Vigilance météo : pluies et orages annoncés à Dakar et dans presque tout le Sénégal du 31 juillet au 3 août

Une dégradation attendue dès la nuit du 31 juillet



Le Sénégal s’apprête à connaître plusieurs jours de pluies et d’orages. Selon les prévisions de l’ANACIM, les activités pluvio-orageuses devraient débuter à partir de la nuit du vendredi 31 juillet 2026.



Cette situation devrait se poursuivre jusqu’au 2 août et toucher presque l’ensemble du territoire national. Les prévisions couvrent plus largement la période allant du 31 juillet au 3 août.



Les populations sont ainsi appelées à faire preuve de vigilance, notamment lors des déplacements et pendant les épisodes orageux.



Le Sud et l’Est parmi les zones concernées



Dans le sud du pays, des pluies et des orages sont attendus dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.



L’est du territoire devrait également être touché. Les régions de Kédougou, Tambacounda et Matam figurent parmi les zones annoncées dans les prévisions météorologiques.



Ces différentes localités pourraient connaître des activités pluvieuses accompagnées d’orages au cours de la période indiquée.



Dakar, Thiès, Diourbel et plusieurs régions du Centre exposés



La dégradation météorologique devrait également concerner une grande partie du centre du Sénégal.



Des pluies et des orages sont notamment attendus à Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine.



Touba et ses environs sont ainsi directement concernés par ces prévisions, alors que la cité religieuse s’apprête à accueillir de nombreux fidèles.



Les pèlerins, les transporteurs et les différents services mobilisés autour du Grand Magal sont invités à tenir compte de cette situation dans l’organisation de leurs déplacements et de leurs activités.



Des précipitations également annoncées dans le Nord



Le nord du pays ne devrait pas être épargné par cette séquence pluvio-orageuse.



Les prévisions de l’ANACIM concernent notamment Linguère, Louga, Podor et Saint-Louis.



Ainsi, presque toutes les grandes zones géographiques du Sénégal pourraient connaître des précipitations entre la nuit du 31 juillet et le 2 août, avant une évolution attendue jusqu’au 3 août.