Linguère / Déali : Les populations réclament l'eau, l'électricité, des pistes praticables...

Déali, une commune de l'arrondissement de Sagatta Djoloff (département de Linguère), a abrité ce samedi un forum économique dont le thème était « l'engagement citoyen ». Un événement qui a réuni tous les cadres de ladite collectivité territoriale. Sous l'impulsion de l'association dénommée Pencum Djoloff, les populations ont saisi l'occasion de lister leurs doléances.



Revenant sur les préoccupations de Déali, Abdou Fatah Faye, un jeune cadre de la SAED et juriste de formation, a souligné les difficiles conditions de vie et d'existence de ses voisins dans le milieu. En cause, selon lui, plusieurs villages de la commune de Déali ont soif, manquent de lieux de soins et d'électricité, et l'enclavement hante le sommeil des 25 000 âmes qui se réveillent quotidiennement dans la localité. « L'érection du collège d'enseignement moyen de Déali en lycée figure en bonne place dans le lot des doléances des populations », a renchéri le jeune Abdou Fatah Faye.



Quant au maire de Déali, Asset Sow, dans son discours, il a confirmé les difficiles conditions de vie de ses administrés dues à un manque criard d'eau, d'électricité et de pistes praticables dans beaucoup de villages de sa commune. Selon lui, il urge que le nouveau régime vienne au chevet de Déali, qui est la deuxième commune du département de Linguère. L'édile de Déali, Asset Sow, a vivement remercié l'organisateur du Forum Économique, Dame Ndiaye, qui lui a offert l'opportunité de soulever tous les problèmes dont souffre sa commune.



La construction des locaux de la brigade de gendarmerie de Déali, l'octroi de financements au profit des femmes et des jeunes, des semences en qualité et en quantité suffisante, et du matériel agricole adéquat font partie des préoccupations des populations de Déali.