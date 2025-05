Tottenham Hotspur a mis fin à une disette de 17 ans (leur dernier trophée remontait à 2008, non 2028, il y a une incohérence avec la date de rédaction de l'article) en remportant la finale de la Ligue Europa face à Manchester United (1-0), ce mercredi 21 mai 2025, au stade San Mamés de Bilbao.



Dans un match tendu et disputé, l'unique but est survenu à la 42e minute, sur une action confuse conclue par un but contre son camp de Luke Shaw. Le centre de Brennan Johnson, légèrement dévié après une combinaison collective, a suffi à faire basculer la rencontre en faveur des Spurs.



Parmi les artisans de cette victoire figure l'international sénégalais Pape Matar Sarr. Titulaire au milieu de terrain, il a été impliqué dans l'action ayant mené à l'ouverture du score. Sans être crédité officiellement d'une passe décisive, sa contribution dans la construction du jeu offensif des Spurs a été précieuse. À seulement 22 ans, il remporte ainsi son premier trophée majeur avec le club londonien, une consécration qui vient récompenser une saison pleine de promesses.



Ce titre européen s'ajoute à un palmarès personnel déjà impressionnant pour le jeune Sénégalais, sacré champion d'Afrique en 2021. Cette victoire permet également à Tottenham de décrocher son billet pour la prochaine Ligue des Champions, et à Pape Sarr de consolider sa place parmi les figures montantes du football africain et international.



Alain Bonang